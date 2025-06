Course de radeaux Vichy 21 juin 2025 11:00

Allier

Course de radeaux Plage de la Rotonde Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 11:00:00

fin : 2025-06-21 19:00:00

Date(s) :

2025-06-21

La journée du 21 juin 2025 aura lieu la 6e édition de la Course de Radeaux, organisée par la Table Ronde Française de Vichy, sur la plage de la Rotonde.

.

Plage de la Rotonde

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 59 82 79 palais.protection@gmail.com

English :

On June 21, 2025, the 6th edition of the Course de Radeaux, organized by the Table Ronde Française de Vichy, will take place on the Rotonde beach.

German :

Am 21. Juni 2025 findet zum sechsten Mal das Floßrennen statt, das von der Table Ronde Française de Vichy am Strand von La Rotonde veranstaltet wird.

Italiano :

Il 21 giugno 2025, sulla spiaggia di Rotonde, si svolgerà la sesta edizione della Course de Radeaux, organizzata dalla Table Ronde Française de Vichy.

Espanol :

El 21 de junio de 2025 se celebrará en la playa de la Rotonde la 6ª edición de la Course de Radeaux, organizada por la Table Ronde Française de Vichy.

L’événement Course de radeaux Vichy a été mis à jour le 2025-06-16 par Vichy Destinations