Course de serveuses et garçons de café à travers le centre ancien Kiosque du Jardin national Albi

Course de serveuses et garçons de café à travers le centre ancien Kiosque du Jardin national Albi dimanche 21 septembre 2025.

Course de serveuses et garçons de café à travers le centre ancien Dimanche 21 septembre, 15h00 Kiosque du Jardin national Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

En septembre 2024, les pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et cafés en France ont été officiellement inscrites à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel français.

Venez encourager les serveuses et serveurs de votre établissement albigeois favori, qui devront parcourir près de 2 km dans le centre ancien, munis de leurs plateaux garnis de boissons.

Qui sera le plus rapide sans perdre une goutte d’eau ni renverser son plateau ?

Départ à 15h, devant le kiosque à musique du jardin National

Kiosque du Jardin national Jardin national, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

En septembre 2024, les pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et cafés en France ont été officiellement inscrites à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel français.

© Ville d’Albi