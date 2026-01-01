Course de ski de fond Nocturne des Monts de Joux

Chaux-Neuve Doubs

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-01-14

Début : 2026-01-14 19:30:00

fin : 2026-01-14 23:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Voici les dates pour les 3 étapes des Nocturnes des Monts de Joux.

14 janvier Chaux Neuve

21 janvier Pontarlier

28 janvier Arçon.

Nous vous attendons nombreux pour les 3 étapes.

Comme d’habitude après l’effort chaque étape sera terminera par un bon repas. .

Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

