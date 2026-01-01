Course de ski de fond Nocturne des Monts de Joux Chaux-Neuve
Course de ski de fond Nocturne des Monts de Joux Chaux-Neuve mercredi 14 janvier 2026.
Course de ski de fond Nocturne des Monts de Joux
Chaux-Neuve Doubs
15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 19:30:00
fin : 2026-01-14 23:00:00
Date(s) :
2026-01-14
Voici les dates pour les 3 étapes des Nocturnes des Monts de Joux.
14 janvier Chaux Neuve
21 janvier Pontarlier
28 janvier Arçon.
Nous vous attendons nombreux pour les 3 étapes.
Comme d’habitude après l’effort chaque étape sera terminera par un bon repas. .
Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
