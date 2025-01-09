Course de ski de fond Ronde des cimes OUVERT A TOUS Les Fourgs
La Coupe Les Fourgs Doubs
Début : 2026-01-04 09:30:00
fin : 2026-01-04 13:00:00
A 9h45 départ 30km
A 10h départ 10km.
Course populaire de ski de fond.
10 km et 30 km en style libre. .
La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 61 39 47 secretariat.sclesfourgs@gmail.com
