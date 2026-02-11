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AGENDA · Saint-Aventin

COURSE DE SKI DE RANDO Saint-Aventin

samedi 9 janvier 2027 · Saint-Aventin

Informations pratiques

Début
samedi 9 janvier 2027
Fin
samedi 9 janvier 2027
Adresse
DOMAINE SKIABLE
Ville
31110 Saint-Aventin
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Aventin

COURSE DE SKI DE RANDO

DOMAINE SKIABLE Saint-Aventin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09
fin : 2027-01-09

Date(s) :
2027-01-09

Organisation d’une course de ski de randonnée sur le domaine par l’association des pisteurs.
Récompenses et sensations garanties !
Détails à venir.   .

DOMAINE SKIABLE Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00 

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English :

The ski patrollers’ association is organizing a ski touring race in the ski area.
Prizes and thrills guaranteed!

L’événement COURSE DE SKI DE RANDO Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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