COURSE DE SKI DE RANDO Saint-Aventin
samedi 9 janvier 2027 · Saint-Aventin
Informations pratiques
Saint-Aventin
COURSE DE SKI DE RANDO
DOMAINE SKIABLE Saint-Aventin Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09
Organisation d’une course de ski de randonnée sur le domaine par l’association des pisteurs.
Récompenses et sensations garanties !
Détails à venir. .
DOMAINE SKIABLE Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00
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English :
The ski patrollers’ association is organizing a ski touring race in the ski area.
Prizes and thrills guaranteed!
L’événement COURSE DE SKI DE RANDO Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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