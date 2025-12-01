Course de ski Les Belles Combes Les Moussières

Course de ski Les Belles Combes Les Moussières samedi 20 décembre 2025.

Les Moussières Jura

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

2025-12-20

Les 20 et 21 décembre 2025 départ 10h.

Les Moussières

Une course de ski de fond dans l’impressionnant cadre des Hautes-Combes du Jura. Plusieurs

distances sont proposées pour skier au cœur des grands espaces nordiques du territoire

haut-jurassien. Depuis 2020, Les Belles Combes ont intégré le circuit Visma Ski Classics® Challengers, regroupant d’autres courses internationales renommées.

Plus d’informations sur https://www.lesbellescombes.fr/fr/ .

Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@lesbellescombes.fr

