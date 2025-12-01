Course de ski Les Belles Combes Les Moussières
Course de ski Les Belles Combes Les Moussières samedi 20 décembre 2025.
Course de ski Les Belles Combes
Les Moussières Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-20
Les 20 et 21 décembre 2025 départ 10h.
Une course de ski de fond dans l’impressionnant cadre des Hautes-Combes du Jura. Plusieurs
distances sont proposées pour skier au cœur des grands espaces nordiques du territoire
haut-jurassien. Depuis 2020, Les Belles Combes ont intégré le circuit Visma Ski Classics® Challengers, regroupant d’autres courses internationales renommées.
Plus d’informations sur https://www.lesbellescombes.fr/fr/ .
Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@lesbellescombes.fr
