L’ASA Nancy et la Commune de Blâmont seront heureux de vous accueillir les 21 et 22 juin 2025 pour le 5ème Slalom en côte de Blâmont ! Au programme: Slalom principalement en côte, départ en ville, puis route large (départementale), sprint de 1,4km, jalonné bien sûr par des chicanes conformément au RTS Slalom. Vérifications le Samedi 21 Juin, Course le Dimanche 22 Juin. Cette compétition compte pour la Coupe de France des Slaloms 2025 et le Championnat de la Ligue Grand Est 2025. Accès libre pour le public.

Tarifs: normal 100€, 90€ pour les pilotes licenciés à l’ASA Nancy

Tarif licence à la journée 47€ à additionner au montant de l’engagement.Tout public

Dans les rues de la commune

Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 17 61 56 45

English :

ASA Nancy and the Commune de Blâmont are delighted to welcome you to the 5th Blâmont Hillclimb on June 21 and 22, 2025! Program: Slalom mainly uphill, start in town, then wide road (départementale), 1.4km sprint, marked out of course by chicanes in accordance with the RTS Slalom. Check-in on Saturday June 21, race on Sunday June 22. This competition counts towards the Coupe de France des Slaloms 2025 and the Championnat de la Ligue Grand Est 2025. Free access for the public.

Rates: normal 100?, 90? for drivers licensed with ASA Nancy

Daily license fee: 47? to be added to the entry fee.

German :

Die ASA Nancy und die Gemeinde Blâmont freuen sich, Sie am 21. und 22. Juni 2025 zum 5. Bergslalom von Blâmont begrüßen zu dürfen! Programm: Slalom hauptsächlich am Berg, Start in der Stadt, dann breite Straße (Departementale), Sprint von 1,4 km, natürlich mit Schikanen gemäß dem RTS Slalom. Überprüfung am Samstag, den 21. Juni, Rennen am Sonntag, den 22. Juni. Dieser Wettkampf zählt für den französischen Slalom-Cup 2025 und die Meisterschaft der Liga Grand Est 2025. Freier Zugang für das Publikum.

Preise: Normal 100 ?, 90 ? für Fahrer mit einer Lizenz der ASA Nancy

Tageslizenzgebühr 47?, die zum Nenngeld hinzukommt.

Italiano :

L’ASA Nancy e il Comune di Blâmont saranno lieti di accogliervi il 21 e 22 giugno 2025 per il 5° Slalom en côte de Blâmont! In programma: Slalom prevalentemente in salita, partenza in città, poi strada larga (départementale), sprint di 1,4 km, tracciato con chicanes in conformità con l’RTS Slalom. Verifiche sabato 21 giugno, gara domenica 22 giugno. Questa gara è valida per la Coppa di Francia di slalom 2025 e per il Campionato di Lega Grand Est 2025. Accesso libero per il pubblico.

Prezzi: normale 100€, 90€ per i piloti con licenza ASA Nancy

Costo della licenza giornaliera: 47€ da aggiungere alla quota di iscrizione.

Espanol :

La ASA Nancy y el Ayuntamiento de Blâmont estarán encantados de recibirle los días 21 y 22 de junio de 2025 para la 5ª edición del Slalom en côte de Blâmont En el programa: Slalom principalmente cuesta arriba, salida en la ciudad, luego carretera ancha (départementale), sprint de 1,4 km, recorrido marcado por chicanes de acuerdo con la RTS Slalom. Verificaciones el sábado 21 de junio, carrera el domingo 22 de junio. Esta competición es puntuable para la Copa de Francia de Slalom 2025 y para el Campeonato de la Liga Gran Este 2025. Acceso libre para el público.

Precios: normal 100€, 90€ para pilotos con licencia ASA Nancy

Tasa de licencia de un día: 47€ a añadir a la inscripción.

L’événement Course de slalom en côte Blâmont a été mis à jour le 2025-06-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS