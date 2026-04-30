Widensolen

Course de stock-car

route de Colmar Widensolen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

80 pilotes seront dans la course. Les fans de tonneaux seront comblés par ce spectacle. Petite restauration et buvette sur place. Pass sanitaire obligatoire.

80 pilotes seront dans la course. Les fans de tonneaux seront comblés par ce spectacle. Petite restauration et buvette sur place. .

route de Colmar Widensolen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 95 17 06

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English :

80 drivers will be in the race. Fans of barrels will be delighted by this spectacle. Snacks and refreshments on site. Health pass required.

L’événement Course de stock-car Widensolen a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach