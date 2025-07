Course de tau neufs Rue des Arènes Aureille

Course de tau neufs Rue des Arènes Aureille jeudi 17 juillet 2025.

Course de tau neufs

Jeudi 17 juillet 2025 à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Assistez à une course de tau neufs dans les Arènes d’Aureille, jeudi 17 juillet à 21h30 !

Organisé par le Club Taurin Aureillois



Manades Ribaud-Tiberio, Cavallini, Raynaud, Lou-Pantai

Raseteurs invités Zelphati, Bressy, Mateo, Michelier, Boyer .

Rue des Arènes Arènes d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81

English :

Attend a young tau bull race in the Aureille Arena on Thursday 17 July at 9.30pm!

German :

Erleben Sie am Donnerstag, den 17. Juli um 21.30 Uhr ein Rennen mit neuen Tau-Stieren in der Arena von Aureille!

Italiano :

Assistete a una nuova gara di tau nell’Aureille Arena giovedì 17 luglio alle 21.30!

Espanol :

Asista a una nueva carrera tau en el Aureille Arena el jueves 17 de julio a las 21.30 h

