Course de Tau neufs trophée Glanum Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Course de Tau neufs trophée Glanum

Vendredi 29 août 2025 à partir de 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-18 22:00:00

Assistez aux prochaines courses de taù neufs trophée Glanum à Saint-Rémy-de-Provence !

Le Club Lou Glanum vous donne rendez-vous aux Arènes municipales Chomel-Coinon pour les courses du Trophée Glanum.



-> LE VENDREDI 18 JUILLET À 22H

Manades Mogador, Pantaï, Cavallini, Blanc, Bon, Du Juge, Pla, Plo

Raseteurs invités Carrara, Zini, Camacho, Romero, Bressy



-> LE VENDREDI 25 JUILLET À 22H

Manades Tiberio, Saint Antoine, Lagarde, Didelot, Reynaud, Gillet, La Clastre, Du Rhône

Raseteurs invités Carrara, Zini, Camacho, Romero, Bressy



-> LE VENDREDI 29 AOÛT À 21H30

Manades Avec les 8 meilleurs Tau de la saison

Raseteurs invités Carrara, Zini, Camacho, Romero, Bressy .

Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 70 95 45 clubtaurinlouglanum@yahoo.fr

English :

Take part in the Glanum trophy at Saint-Rémy-de-Provence!

German :

Seien Sie bei den nächsten Rennen für neue Taù dabei: Trophäe Glanum in Saint-Rémy-de-Provence!

Italiano :

Partecipate al trofeo Glanum a Saint-Rémy-de-Provence!

Espanol :

¡Participe en el trofeo Glanum en Saint-Rémy-de-Provence!

