Course de Tau neufs trophée Glanum Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
Course de Tau neufs trophée Glanum Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence vendredi 18 juillet 2025.
Course de Tau neufs trophée Glanum
Vendredi 29 août 2025 à partir de 21h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-18 22:00:00
fin : 2025-07-18
Date(s) :
2025-07-18 2025-07-25 2025-08-29
Assistez aux prochaines courses de taù neufs trophée Glanum à Saint-Rémy-de-Provence !
Le Club Lou Glanum vous donne rendez-vous aux Arènes municipales Chomel-Coinon pour les courses du Trophée Glanum.
-> LE VENDREDI 18 JUILLET À 22H
Manades Mogador, Pantaï, Cavallini, Blanc, Bon, Du Juge, Pla, Plo
Raseteurs invités Carrara, Zini, Camacho, Romero, Bressy
-> LE VENDREDI 25 JUILLET À 22H
Manades Tiberio, Saint Antoine, Lagarde, Didelot, Reynaud, Gillet, La Clastre, Du Rhône
Raseteurs invités Carrara, Zini, Camacho, Romero, Bressy
-> LE VENDREDI 29 AOÛT À 21H30
Manades Avec les 8 meilleurs Tau de la saison
Raseteurs invités Carrara, Zini, Camacho, Romero, Bressy .
Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 70 95 45 clubtaurinlouglanum@yahoo.fr
English :
Take part in the Glanum trophy at Saint-Rémy-de-Provence!
German :
Seien Sie bei den nächsten Rennen für neue Taù dabei: Trophäe Glanum in Saint-Rémy-de-Provence!
Italiano :
Partecipate al trofeo Glanum a Saint-Rémy-de-Provence!
Espanol :
¡Participe en el trofeo Glanum en Saint-Rémy-de-Provence!
