Course de taureaux emboulés à Mouriès Rue des Arènes Mouriès
jeudi 17 septembre 2026 · Rue des Arènes · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Course de taureaux emboulés à Mouriès
Jeudi 17 septembre 2026 à partir de 18h45.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:45:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Assistez à une courses de taureaux emboulés dans les Arènes de Mouriès !Familles
Rendez-vous aux Arènes pour (re)découvrir la course camarguaise !
Avec l’École de raseteurs de Saint-Étienne-du-Grès et les taureaux de la manade Chapelle. .
Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com
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English :
Come and watch a bull-running event at the Mouriès Arena!
L’événement Course de taureaux emboulés à Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-09-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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