Course de taureaux emboulés à Mouriès Rue des Arènes Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Course de taureaux emboulés à Mouriès

Jeudi 17 septembre 2026 à partir de 18h45.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:45:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Assistez à une courses de taureaux emboulés dans les Arènes de Mouriès !Familles

Rendez-vous aux Arènes pour (re)découvrir la course camarguaise !



Avec l’École de raseteurs de Saint-Étienne-du-Grès et les taureaux de la manade Chapelle. .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com

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English :

Come and watch a bull-running event at the Mouriès Arena!

L’événement Course de taureaux emboulés à Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-09-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles