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AGENDA · Mouriès

Course de taureaux emboulés à Mouriès Rue des Arènes Mouriès

jeudi 17 septembre 2026 · Rue des Arènes · Mouriès

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:45:00
Lieu
Rue des Arènes
Adresse
Arènes André Blanc
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
5 5 5

Mouriès

Course de taureaux emboulés à Mouriès

Jeudi 17 septembre 2026 à partir de 18h45.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:45:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Assistez à une courses de taureaux emboulés dans les Arènes de Mouriès !Familles
Rendez-vous aux Arènes pour (re)découvrir la course camarguaise !

Avec l’École de raseteurs de Saint-Étienne-du-Grès et les taureaux de la manade Chapelle.   .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   clubtaurin.mouries@gmail.com

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English :

Come and watch a bull-running event at the Mouriès Arena!

L’événement Course de taureaux emboulés à Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-09-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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