Course de taureaux emboulés Avenue Denis Pauleau Châteaurenard

Course de taureaux emboulés Avenue Denis Pauleau Châteaurenard mercredi 6 août 2025.

Course de taureaux emboulés

Mercredi 6 août 2025 à partir de 18h.

Ouverture des portes à 17h. Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Course de taureaux emboulés à Châteaurenard.

Course de taureaux emboulés aux arènes de Châteaurenard.



Manades Caillan et Didelot Langlade.

Raseteurs des écoles taurines du Grès et d’Arles. .

Avenue Denis Pauleau Arènes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 14 38 86

English :

Running of the bulls in Châteaurenard.

German :

Gestopftes Stierrennen in Châteaurenard.

Italiano :

Corsa dei tori a Châteaurenard.

Espanol :

Encierro en Châteaurenard.

L’événement Course de taureaux emboulés Châteaurenard a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence