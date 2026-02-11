Course de tracteurs tondeuses Saint-Célerin
Course de tracteurs tondeuses Saint-Célerin dimanche 12 avril 2026.
Course de tracteurs tondeuses
Saint-Célerin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Organisée par Géré la fête .
Saint-Célerin 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 38 04 mairie@stcelerin.fr
L’événement Course de tracteurs tondeuses Saint-Célerin a été mis à jour le 2026-02-06 par Pays Perche Sarthois