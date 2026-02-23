Course de vachettes Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Course de vachettes

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 15h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Assistez à une course de vachettes à Saint-Rémy-de-Provence, le dimanche 29 mars à 15h !Familles

Afin de conserver les traditions et pour soutenir notre élevage local, le Club Taurin des Alpilles vous propose une nouvelle animation de vachettes ballots.



Suite au succès rencontré par le précédent événement, la Manade Caillan vous accueille le dimanche 30 novembre pour assister à une course de 10 vaches dans ses arènes. .

Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and watch a race featuring young cows in Saint-Rémy-de-Provence on Sunday 29 March at 3pm!

L’événement Course de vachettes Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles