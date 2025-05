Course de vachettes Spéciale Fête de la Musique – Avenue Folco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence, 21 juin 2025 21:00, Saint-Rémy-de-Provence.

Bouches-du-Rhône

Course de vachettes Spéciale Fête de la Musique Samedi 21 juin 2025 à 21h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-06-21 21:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Course de vachettes Spéciale Fête de la Musique , le samedi 21 juin à 21h00, aux Arènes municipales Chomel-Coinon !

Organisé par le Club Taurin des Alpilles



Vachettes de la Manade Caillan

Jeux taurins réservés aux amateurs avec la piscine.

Nombreuses primes.

Deux petits veaux et une pluie de bonbons pour les enfants. .

Avenue Folco de Baroncelli Arènes municipales Chomel-Coinon

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 78 42 55

English :

Special ‘Fête de la Musique’ cow race on Saturday 21 June at 9.00 pm at the Chomel-Coinon municipal arena!

German :

Kuhrennen „Spezial Musikfest“ am Samtag, den 21. Juni um 21.00 Uhr in der städtischen Arena Chomel-Coinon!

Italiano :

Gara di mucche speciale « Fête de la Musique » sabato 21 giugno alle 21.00 presso l’arena comunale di Chomel-Coinon!

Espanol :

Carrera de vacas especial « Fête de la Musique » el sábado 21 de junio a las 21.00 h en el estadio municipal de Chomel-Coinon

