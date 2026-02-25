Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance Vayrac
Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance Vayrac dimanche 12 avril 2026.
Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance
Aux Granges Vayrac Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Edition de course à pied Nouveau parcours, 1 seule boucle 100% route plat et rapide
Edition de course à pied Nouveau parcours, 1 seule boucle 100% route plat et rapide
.
Aux Granges Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 61 30 71 96 athleroute46@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Running edition New course, 1 single loop 100% flat and fast road
L’événement Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance Vayrac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Vallée de la Dordogne