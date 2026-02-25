Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance

Aux Granges Vayrac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Edition de course à pied Nouveau parcours, 1 seule boucle 100% route plat et rapide

Aux Granges Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 61 30 71 96 athleroute46@gmail.com

English :

Running edition New course, 1 single loop 100% flat and fast road

L’événement Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance Vayrac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Vallée de la Dordogne