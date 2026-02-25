Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance Vayrac

Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance

Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance Vayrac dimanche 12 avril 2026.

Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance

Aux Granges Vayrac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Edition de course à pied Nouveau parcours, 1 seule boucle 100% route plat et rapide

Edition de course à pied Nouveau parcours, 1 seule boucle 100% route plat et rapide

  .

Aux Granges Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 61 30 71 96  athleroute46@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Running edition New course, 1 single loop 100% flat and fast road

L’événement Course de Vayrac le 10 km de la Rivière Espérance Vayrac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Vallée de la Dordogne