Course de vélo « Gentleman d’Arinthod »

Transports Malherbe Arinthod Route de Lons-le-Saunier Arinthod Jura

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31 11:30:00

2025-08-31

Départ le 31 août de 9h00 à 11h30 place de la Poste d’Arinthod.

Un parcours vallonné et pittoresque à travers les paysages du Jura.

Licenciés et non licenciés, hommes et femmes, jeunes à partir de 13 ans (15km), en vélos traditionnels, vélos couchés, tandems, VAE (vélos à assistance électrique). .

Transports Malherbe Arinthod Route de Lons-le-Saunier Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 69 99 scarinthod@gmail.com

