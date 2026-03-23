Course de vélo Gentleman d’Arinthod Transports Malherbe Arinthod Arinthod

Course de vélo Gentleman d’Arinthod Transports Malherbe Arinthod Arinthod dimanche 30 août 2026.

Course de vélo Gentleman d’Arinthod

Transports Malherbe Arinthod Route de Lons-le-Saunier Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 11:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Dimanche 30 août 2026, le 27ème Gentleman d’Arinthod (épreuve cycliste chronométrée, en duo). De 9h00 à 11h30 place de la Poste d’Arinthod.

Un parcours vallonné et pittoresque à travers les paysages du Jura.

Licenciés et non licenciés, hommes et femmes, jeunes à partir de 13 ans (15km), en vélos traditionnels, vélos couchés, tandems, VAE (vélos à assistance électrique).   .

Transports Malherbe Arinthod Route de Lons-le-Saunier Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 69 99  scarinthod@gmail.com

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English : Course de vélo Gentleman d’Arinthod

L’événement Course de vélo Gentleman d’Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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