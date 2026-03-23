Course de vélo Gentleman d’Arinthod Transports Malherbe Arinthod Arinthod

Course de vélo Gentleman d’Arinthod

Transports Malherbe Arinthod Route de Lons-le-Saunier Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 11:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Dimanche 30 août 2026, le 27ème Gentleman d’Arinthod (épreuve cycliste chronométrée, en duo). De 9h00 à 11h30 place de la Poste d’Arinthod.

Un parcours vallonné et pittoresque à travers les paysages du Jura.

Licenciés et non licenciés, hommes et femmes, jeunes à partir de 13 ans (15km), en vélos traditionnels, vélos couchés, tandems, VAE (vélos à assistance électrique). .

Transports Malherbe Arinthod Route de Lons-le-Saunier Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 69 99 scarinthod@gmail.com

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English : Course de vélo Gentleman d’Arinthod

L’événement Course de vélo Gentleman d’Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE