Course de vélo Gentleman d’Arinthod Transports Malherbe Arinthod Arinthod
Course de vélo Gentleman d’Arinthod Transports Malherbe Arinthod Arinthod dimanche 30 août 2026.
Course de vélo Gentleman d’Arinthod
Transports Malherbe Arinthod Route de Lons-le-Saunier Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 11:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Dimanche 30 août 2026, le 27ème Gentleman d’Arinthod (épreuve cycliste chronométrée, en duo). De 9h00 à 11h30 place de la Poste d’Arinthod.
Un parcours vallonné et pittoresque à travers les paysages du Jura.
Licenciés et non licenciés, hommes et femmes, jeunes à partir de 13 ans (15km), en vélos traditionnels, vélos couchés, tandems, VAE (vélos à assistance électrique). .
Transports Malherbe Arinthod Route de Lons-le-Saunier Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 69 99 scarinthod@gmail.com
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English : Course de vélo Gentleman d’Arinthod
L’événement Course de vélo Gentleman d’Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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