La Margueride 58 revient cette année le dimanche 15 juin à NEVERS.

Rendez vous à la Place Mossé.

Il y a 10 boucles de 15, 20, 30 et 50 km. Départ et arrivée Place Mossé de 9h à 19h.

Par équipe de 2. Aucun chrono, aucun classement et droits d’inscription libres.

Inscription en ligne sur https://www.morvanoxygene.fr/margueride-58-version-gravel .

Café Vélo 7 Place Mosse

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lamargueride58@gmail.com

