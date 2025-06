Course de voitures à pédales Beuzeville 6 juillet 2025 13:30

Eure

Course de voitures à pédales Place de la République Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 13:30:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Rendez-vous le 6 juillet à Beuzeville pour une course qui fera rire petits et grands !

Au vu du succès de cet événements l’an dernier, il est de retour en 2025! Beuzeville sera de nouveau ville-étape du championnat de France de course de voitures à pédales.

Une voiture est pilotée par une équipe de 4 personnes maximum.

– à partir de 13h30 présentation des équipages

– 14h30 départ de la course

Parcours dans le centre ville

Organisé par la Fédération française des clubs de voitures à pédales

Rendez-vous le 6 juillet à Beuzeville pour une course qui fera rire petits et grands !

Au vu du succès de cet événements l’an dernier, il est de retour en 2025! Beuzeville sera de nouveau ville-étape du championnat de France de course de voitures à pédales.

Une voiture est pilotée par une équipe de 4 personnes maximum.

– à partir de 13h30 présentation des équipages

– 14h30 départ de la course

Parcours dans le centre ville

Organisé par la Fédération française des clubs de voitures à pédales .

Place de la République

Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

English : Course de voitures à pédales

Join us on July 6 in Beuzeville for a race that’s sure to have young and old laughing!

Given the success of last year’s event, it’s back again in 2025! Beuzeville will once again be the stage town for the French pedal car racing championship.

A car is driven by a team of up to 4 people.

– from 1:30pm: presentation of crews

– 2:30 pm: start of the race

Route through the town center

Organized by the French Federation of Pedal Car Clubs

German :

Wir treffen uns am 6. Juli in Beuzeville zu einem Rennen, das Groß und Klein zum Lachen bringen wird!

Aufgrund des großen Erfolgs im letzten Jahr wird das Rennen auch 2025 wieder stattfinden! Beuzeville wird erneut Etappenort der französischen Meisterschaft im Tretautorennen sein.

Ein Auto wird von einem Team aus maximal vier Personen gefahren.

– ab 13.30 Uhr: Vorstellung der Mannschaften

– 14.30 Uhr: Start des Rennens

Strecke durch das Stadtzentrum

Organisiert von der Fédération française des clubs de voitures à pédales (Französischer Verband der Tretautoclubs)

Italiano :

Unitevi a noi il 6 luglio a Beuzeville per una gara che farà ridere grandi e piccini!

Visto il successo dell’anno scorso, l’evento torna nel 2025! Beuzeville sarà ancora una volta la città teatro del campionato francese di corse di auto a pedali.

Un’auto è guidata da un team di non più di 4 persone.

– dalle 13.30: presentazione delle squadre

– 14.30: inizio della gara

Percorso attraverso il centro città

Organizzata dalla Federazione francese dei club di auto a pedali

Espanol :

Acompáñenos el 6 de julio en Beuzeville en una carrera que hará reír a grandes y pequeños

Dado el éxito de la edición del año pasado, ¡vuelve en 2025! Beuzeville será de nuevo la ciudad escenario del campeonato francés de carreras de coches a pedales.

Un coche es conducido por un equipo de 4 personas como máximo.

– a partir de las 13.30 h: presentación de los equipos

– 14.30 h: salida de la carrera

Recorrido por el centro de la ciudad

Organizado por la Federación Francesa de Clubes de Coches de Pedales

L’événement Course de voitures à pédales Beuzeville a été mis à jour le 2025-06-22 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville