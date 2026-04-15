Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange La Fleur Morange Saint-Pey-d’Armens
Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange La Fleur Morange Saint-Pey-d’Armens samedi 2 mai 2026.
Saint-Pey-d’Armens
Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange
La Fleur Morange Ferrachat Saint-Pey-d’Armens Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
Les voitures à pédales débarquent à Saint-Pey-d’Armens !
Au programme
Samedi 2 mai 2026 ambiance bodega, défilé au flambeau et remise des prix 2025.
La Crêperie du Parvis sera avec nous pour préparer de délicieuses galettes devant vous.
Dimanche 3 mai 2026 venez passer une journée festive chez nous autour de la course de voitures à pédales !
Plus de 20 équipes venues de toute la France viendront se confronter lors de cette course unique.
DJ set
Dégustation de nos vins
Planches à partager de nos producteurs préférés et barbecue
Entrée libre .
La Fleur Morange Ferrachat Saint-Pey-d’Armens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 40 37 86 lafleurmorange@gmail.com
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English : Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange
L’événement Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange Saint-Pey-d’Armens a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Emilion