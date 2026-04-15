Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange La Fleur Morange Saint-Pey-d’Armens

Saint-Pey-d’Armens

Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange

La Fleur Morange Ferrachat Saint-Pey-d’Armens Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Les voitures à pédales débarquent à Saint-Pey-d’Armens !

Au programme

Samedi 2 mai 2026 ambiance bodega, défilé au flambeau et remise des prix 2025.

La Crêperie du Parvis sera avec nous pour préparer de délicieuses galettes devant vous.

Dimanche 3 mai 2026 venez passer une journée festive chez nous autour de la course de voitures à pédales !

Plus de 20 équipes venues de toute la France viendront se confronter lors de cette course unique.

DJ set

Dégustation de nos vins

Planches à partager de nos producteurs préférés et barbecue

Entrée libre .

La Fleur Morange Ferrachat Saint-Pey-d’Armens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 40 37 86 lafleurmorange@gmail.com

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English : Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange

L’événement Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange Saint-Pey-d’Armens a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Emilion