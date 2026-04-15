Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange La Fleur Morange Saint-Pey-d’Armens

Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange La Fleur Morange Saint-Pey-d’Armens

Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange La Fleur Morange Saint-Pey-d’Armens samedi 2 mai 2026.

Lieu : La Fleur Morange

Adresse : Ferrachat

Ville : 33330 Saint-Pey-d'Armens

Département : Gironde

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Pey-d’Armens

Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange

La Fleur Morange Ferrachat Saint-Pey-d’Armens Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-02

Les voitures à pédales débarquent à Saint-Pey-d’Armens !

Au programme

Samedi 2 mai 2026 ambiance bodega, défilé au flambeau et remise des prix 2025.
La Crêperie du Parvis sera avec nous pour préparer de délicieuses galettes devant vous.

Dimanche 3 mai 2026 venez passer une journée festive chez nous autour de la course de voitures à pédales !

Plus de 20 équipes venues de toute la France viendront se confronter lors de cette course unique.

DJ set
Dégustation de nos vins
Planches à partager de nos producteurs préférés et barbecue

Entrée libre   .

La Fleur Morange Ferrachat Saint-Pey-d’Armens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 40 37 86  lafleurmorange@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange

L’événement Course de voitures à pédales Château La Fleur Morange Saint-Pey-d’Armens a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Emilion