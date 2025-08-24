Course de voitures à pédales parking de la salle des fêtes Roz-Landrieux

Championnat de France de Voitures à Pédales !

Un événement inédit débarque dans notre commune ! Les associations rozéennes se mobilisent pour accueillir une manche du Championnat de France de voitures à pédales.

.25 véhicules en compétition

.Animations tout au long de la journée

– 10h expo de voitures anciennes, stands, restauration, ambiance festive…

– 13h30 début de la course

– 17h: pour finir en beauté, grande soirée avec concert en plein air !

Rendez-vous pour une journée festive et conviviale.

Nous vous attendons nombreux ! .

parking de la salle des fêtes Rue des Champs de Roz Roz-Landrieux 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 07 88

