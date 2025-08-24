Course de voitures à pédales parking de la salle des fêtes Roz-Landrieux
Course de voitures à pédales parking de la salle des fêtes Roz-Landrieux dimanche 24 août 2025.
Course de voitures à pédales
parking de la salle des fêtes Rue des Champs de Roz Roz-Landrieux Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-24
Championnat de France de Voitures à Pédales !
Un événement inédit débarque dans notre commune ! Les associations rozéennes se mobilisent pour accueillir une manche du Championnat de France de voitures à pédales.
.25 véhicules en compétition
.Animations tout au long de la journée
– 10h expo de voitures anciennes, stands, restauration, ambiance festive…
– 13h30 début de la course
– 17h: pour finir en beauté, grande soirée avec concert en plein air !
Rendez-vous pour une journée festive et conviviale.
Nous vous attendons nombreux ! .
parking de la salle des fêtes Rue des Champs de Roz Roz-Landrieux 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 07 88
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Course de voitures à pédales Roz-Landrieux a été mis à jour le 2025-08-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel