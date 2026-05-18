Saint-Vincent-des-Prés

Course de voitures à pédalier

Saint-Vincent-des-Prés Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez encourager les fameuses voitures et leurs pilotes !!

Le Comité des Fêtes de Saint Vincent-des-Prés vous propose sa traditionnelle course de voitures à pédalier en semi-nocturne.

Une soirée dansante est également proposée.

À noter le dimanche 7 juin 2026, vide-grenier dans le bourg toute la journée

Restauration et buvette sur place tout le week-end .

Saint-Vincent-des-Prés 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 15 48 89

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English :

Come and cheer on the famous cars and their drivers!

L’événement Course de voitures à pédalier Saint-Vincent-des-Prés a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois