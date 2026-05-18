Course de voitures à pédalier Saint-Vincent-des-Prés
Course de voitures à pédalier Saint-Vincent-des-Prés samedi 6 juin 2026.
Saint-Vincent-des-Prés
Course de voitures à pédalier
Saint-Vincent-des-Prés Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez encourager les fameuses voitures et leurs pilotes !!
Le Comité des Fêtes de Saint Vincent-des-Prés vous propose sa traditionnelle course de voitures à pédalier en semi-nocturne.
Une soirée dansante est également proposée.
À noter le dimanche 7 juin 2026, vide-grenier dans le bourg toute la journée
Restauration et buvette sur place tout le week-end .
Saint-Vincent-des-Prés 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 15 48 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and cheer on the famous cars and their drivers!
L’événement Course de voitures à pédalier Saint-Vincent-des-Prés a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois
À voir aussi à Saint-Vincent-des-Prés (Sarthe)
- Festival À nos 100 ans Saint-Vincent-des-Prés 27 juin 2026