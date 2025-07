Course de voitures radio-commandées Béning-lès-Saint-Avold

Course de voitures radio-commandées Béning-lès-Saint-Avold samedi 5 juillet 2025.

Course de voitures radio-commandées

rue abbé Weisse Béning-lès-Saint-Avold Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-07-05 09:00:00

2025-07-06 17:00:00

2025-07-05

Le circuit du gros hêtre du Mini Model Club de Béning-lès-Saint-Avold organise une course de voitures radiocommandées. Restauration chaude sur place. Entrée gratuite.Tout public

rue abbé Weisse Béning-lès-Saint-Avold 57800 Moselle Grand Est +33 6 09 10 00 35

English :

The circuit du gros hêtre of the Mini Model Club de Béning-lès-Saint-Avold organizes a radio-controlled car race. Hot food on site. Free admission.

German :

Die Rennstrecke « Circuit du gros hêtre » des Mini Model Clubs von Béning-lès-Saint-Avold organisiert ein Rennen mit ferngesteuerten Autos. Warme Verpflegung vor Ort. Eintritt frei.

Italiano :

Il circuito du gros hêtre del Mini Model Club di Béning-lès-Saint-Avold organizza una gara di auto radiocomandate. Cibo caldo disponibile in loco. Ingresso libero.

Espanol :

El circuito du gros hêtre del Mini Model Club de Béning-lès-Saint-Avold organiza una carrera de coches de radiocontrol. Comida caliente in situ. Entrada gratuita.

