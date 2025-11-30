COURSE DE VOITURES RADIOCOMMANDÉES Grabels

COURSE DE VOITURES RADIOCOMMANDÉES

9 Impasse Virgile Grabels Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-21

Prenez le départ pour une activité fun et originale ! Sur un circuit de plus de 20m de long, prenez les commandes d’une petite voiture radiocommandée et participez à des courses amusantes et dynamiques.

Prenez le départ pour une activité fun et originale ! Sur un circuit de plus de 20m de long, prenez les commandes d’une petite voiture radiocommandée et participez à des courses amusantes et dynamiques.

Les voitures sont des mini-z, électriques et font 15cm de long environ sur 8 cm de large. Elles sont très vives et fun à conduire ! Le circuit est un beau et grand circuit en mousse avec des rebords, donc pas de risque de faire des sorties de route !

Si cette animation se présente sous forme de courses, l’objectif est de jouer et s’amuser avant tout dans un esprit bon enfant et bienveillant sans se prendre trop au sérieux.

Différentes courses seront organisées course vitesse avec la première voiture à réaliser un certain nombre de tours ; course endurance avec la voiture qui faite le plus de tours dans un temps donné ; course libre la voiture qui réalise le temps le plus bas pour faire un tour complet gagne.

L’activité est ouverte à tout le monde à partir de 7 ans sur les courses lentes et à partir de 12 ans sur les courses normales (rapides).

Les sessions font 1h30 ou 2h et vous avez le choix à chaque fois entre le mode SOLO où chaque personne a sa voiture, et le mode DUO ou deux personnes se partagent une voiture, comme une équipe. Le mode DUO permet de payer moins cher par personne, ce qui permet de profiter de l’animation à partir de 16 € par joueur.

Pour découvrir l’activité et réserver une session rendez-vous sur le site officiel

Envie de piloter ?

10h30 12h00 | 1H30

Course lente (à partir de 7 ans)

13h00 14h30 | 1H30

Course normale (à partir de 12 ans)

14h45 16h15 | 1H30

Course lente (à partir de 7 ans)

16h30 18h00 | 1H30

Course normale (à partir de 12 ans)

18h15 19h45 | 1H30

Course normale (à partir de 12 ans)

20h00 22h00 | 2H

Course normale (à partir de 12 ans)

Les sessions font 1h30 ou 2h et vous avez le choix à chaque fois entre le mode SOLO où chaque personne a sa voiture, et le mode DUO ou deux personnes se partagent une voiture, comme une équipe. Le mode DUO permet de payer moins cher par personne, ce qui permet de profiter de l’animation à partir de 12,5 € par joueur.

Sur réservation .

9 Impasse Virgile Grabels 34790 Hérault Occitanie

English :

Take the start of a fun and original activity! On a circuit over 20m long, take control of a small radio-controlled car and take part in fun, dynamic races.

German :

Gehen Sie an den Start für eine lustige und originelle Aktivität! Übernehmen Sie auf einer über 20 m langen Rennstrecke die Kontrolle über ein kleines ferngesteuertes Auto und nehmen Sie an lustigen und dynamischen Rennen teil.

Italiano :

Prendete il via di un’attività divertente e originale! Su un circuito lungo più di 20 metri, prendete il controllo di una piccola auto radiocomandata e partecipate a gare divertenti e dinamiche.

Espanol :

¡Toma la salida de una actividad divertida y original! En un circuito de más de 20 m de largo, toma el control de un pequeño coche teledirigido y participa en divertidas y dinámicas carreras.

L’événement COURSE DE VOITURES RADIOCOMMANDÉES Grabels a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT MONTPELLIER