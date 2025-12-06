COURSE DE VOITURES RADIOCOMMANDÉES Montpellier

COURSE DE VOITURES RADIOCOMMANDÉES

183 Rue de l’Industrie Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Prenez le départ pour une activité fun et originale ! Sur un circuit de plus de 20m de long, prenez les commandes d’une petite voiture radiocommandée et participez à des courses amusantes et dynamiques.

L’activité est ouverte à toutes et tous à partir de 5 ans sur les courses lentes et à partir de 12 ans sur les courses rapides.

RÉSERVATION requise sur le site de CréaMondes. Vous y trouverez toutes les informations pratiques pour l’activité et pourrez réserver votre session.

Les sessions font 1h30 ou 2h et vous avez le choix à chaque fois entre différents modes de jeu

– SOLO chaque personne a sa voiture. 25 € par voiture pour 1h30 de jeu.

– DUO 2 personnes se partagent une voiture. 30 € par voiture pour 1h30 de jeu soit 15 € par personne.

– TRIO 3 personnes se partagent une voiture. 36 € par voiture pour 1h30 de jeu soit 12 € par personne.

Les voitures sont des mini-z, électriques et font 15cm de long environ sur 8 cm de large. Elles sont très détaillées et très belles ! Elles sont très vives et fun à conduire ! Le circuit est un beau et grand circuit en mousse avec des rebords, donc pas de risque de faire des sorties de route !

Si cette animation se présente sous forme de courses, l’objectif est de jouer et s’amuser avant tout dans un esprit bon enfant et bienveillant sans se prendre trop au sérieux.

Différentes courses seront organisées course vitesse avec la première voiture à réaliser un certain nombre de tours ; course endurance avec la voiture qui faite le plus de tours dans un temps donné ; course libre la voiture qui réalise le temps le plus bas pour faire un tour complet gagne.

Horaires des sessions

10h30 12h00 | 1H30

13h00 14h30 | 1H30

14h45 16h15 | 1H30

16h30 18h00 | 1H30

18h15 19h45 | 1H30

20h00 22h00 | 2H

Quelques avis de joueurs

– Très immersif, j’ai passé un super moment. Les voitures sont très rapides et réagissent au quart de tour. Je conseille. , David

– Super fun ! […] très vite on arrive à enchaîner les tours et à prendre de la vitesse sans accident et là c’est jouissif, surtout si on dépasse les autres au passage ! , Bruno

Sur réservation .

English :

Take the start of a fun and original activity! On a circuit over 20m long, take control of a small radio-controlled car and take part in fun, dynamic races.

The activity is open to everyone, from 5 years old for slow races and from 12 years old for fast races.

