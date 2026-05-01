Bourganeuf

Course de VTT

La Chassagne Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 13:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Course VTT Les fifous

Ouvert à tous

1er départ à 13h.

Organisé par l’Avenir Cycliste de Bourganeuf, avec la participation de l’Ufolep de la Creuse. .

La Chassagne Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 00 22 20 gayemanon@gmail.com

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English :

L’événement Course de VTT Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-20 par Creuse Tourisme