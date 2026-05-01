Course de VTT Bourganeuf
Course de VTT Bourganeuf lundi 25 mai 2026.
Bourganeuf
Course de VTT
La Chassagne Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 13:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Course VTT Les fifous
Ouvert à tous
1er départ à 13h.
Organisé par l’Avenir Cycliste de Bourganeuf, avec la participation de l’Ufolep de la Creuse. .
La Chassagne Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 00 22 20 gayemanon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Course de VTT Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-20 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Bourganeuf (Creuse)
- Visites guidées, Pôle des Énergies, Bourganeuf 23 mai 2026
- Défi Zizim Bourganeuf 24 mai 2026
- L’Enjambée Creusoise 2026 Bourganeuf 24 mai 2026
- Coquelicontes Ô fil de l’eau Bourganeuf 27 mai 2026
- Saison Culturelle L’autre Dame de Paris Bourganeuf 7 juin 2026