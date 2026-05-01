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Course de VTT Bourganeuf

Course de VTT Bourganeuf

Course de VTT Bourganeuf lundi 25 mai 2026.

Adresse : La Chassagne

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Bourganeuf

Course de VTT

La Chassagne Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 13:00:00
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Course VTT Les fifous

Ouvert à tous
1er départ à 13h.

Organisé par l’Avenir Cycliste de Bourganeuf, avec la participation de l’Ufolep de la Creuse.   .

La Chassagne Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 00 22 20  gayemanon@gmail.com

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English :

L’événement Course de VTT Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-20 par Creuse Tourisme

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