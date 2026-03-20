COURSE DE VTT XCO DES RUFFES

Saint-Jean-de-la-Blaquière Hérault

Tarif : 9 – 9 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Vous rêvez de faire une course de VTT sur Mars venez courir le XCO des Ruffes à Saint Jean de la Blaquière, au coeur du Canyon du Diable, sur les terres du Lac de Salagou près de Montpellier !

Un terrain extraordinaire! Un paysage à couper le souffle!

Vous rêvez de faire une course de VTT sur Mars venez courir le XCO des Ruffes à Saint Jean de la Blaquière, au coeur du Canyon du Diable, sur les terres du Lac de Salagou près de Montpellier ! Un terrain extraordinaire! Un paysage à couper le souffle!

Coupe Régionale XCO Nouveau: Championnat Régionnal CX VTTVAE Occitanie

Distance du tour: 4.100km

Informations complémentaires + inscription: https://www.comiteoccitanieffc.com/vtt-1 .

Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700 Hérault Occitanie rufnbike@gmail.com

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English :

If you’re dreaming of a mountain bike race on Mars, come and run the XCO des Ruffes in Saint Jean de la Blaquière, in the heart of the Canyon du Diable, on the grounds of the Lac de Salagou near Montpellier!

Extraordinary terrain! Breathtaking scenery!

L’événement COURSE DE VTT XCO DES RUFFES Saint-Jean-de-la-Blaquière a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC