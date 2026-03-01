Course d’endurance équestre Hippodrome Agon-Coutainville

Course d’endurance équestre

Hippodrome Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Course d’endurance équestre départ de l’hippodrome d’Agon-Coutainville. .

Hippodrome Boulevard Louis Lebel Jehenne Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 83 03 84 88 acpc50@gmail.com

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English : Course d’endurance équestre

L’événement Course d’endurance équestre Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-03-19 par Coutances Tourisme