Course D’enfert

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Elle est composé de 2 courses une de 9 km et une de 21 km. Pour chaque inscription, 1€ sera reversé à l’association Oeuvre des Pupilles.

La course de 9 km est un circuit facile avec une partie technique dans le puits d’enfert.

La course de 21 km est un circuit technique avec une partir technique dans le puits d’enfert.

Aucun ravitaillement le long de la course, les coureurs devront être en autosuffisance.

Il y a également une randonnée de 10 Km. .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 51 90 78 runningclubstmaixent@gmail.com

