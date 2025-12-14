Course des bergers artzainen lasterkaldia trail et course en montagne Saint-Étienne-de-Baïgorry

Course des bergers artzainen lasterkaldia trail et course en montagne

Place de la mairie Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

2026-06-07

L’ O.G.B Course de 15 kms -940m+ qui va permettre à certains de continuer à se faire plaisir sur les chemins et sentiers du Pays basque et pour d’autres ce sera l’occasion de découvrir la course en montagne sur un joli parcours avec pour point d’orgue le passage au sommet de l’Oilarandoi à 930 mètres d’altitude suivi de la longue descente vers Baigorri.

Un trail de 23,600km au dénivelé important (1350m+), dont le parcours est à la fois exigeant et de toute beauté. Vous démarrerez de la place de la mairie de Saint Etienne de Baigorry, pour atteindre le sommet de l’Oilandoi (936 m), derrière c’est la descente vers le col d’Aharza (734m) et Wakita. Le parcours se poursuit par la montée de Jastseleku Erreka en passant par Urdiakozahala pour enfin entamer la descente finale, très roulante, sur un sentier de montagne, au milieu des fougères. rando 15km, et dénivelé 940m+. .

Place de la mairie Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 41 54 93 contact@artzain.fr

