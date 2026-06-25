Course des bourriques Stade du Creux Coyron dimanche 5 juillet 2026.

Coyron

Course des bourriques

Stade du Creux Rue de la Fraite Coyron Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

20ème édition de la course des bourriques le 5 juillet dès 9h45. Organisée par le Foyer rural de Meussia.

Courses enfants 5km 11km randos. Inscription sur le site internet .

Stade du Creux Rue de la Fraite Coyron 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 79 13 23 contact@coursedesbourriques.fr

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English : Course des bourriques

L’événement Course des bourriques Coyron a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE