Course des bourriques Stade du Creux Coyron
Course des bourriques Stade du Creux Coyron dimanche 5 juillet 2026.
Coyron
Course des bourriques
Stade du Creux Rue de la Fraite Coyron Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
20ème édition de la course des bourriques le 5 juillet dès 9h45. Organisée par le Foyer rural de Meussia.
Courses enfants 5km 11km randos. Inscription sur le site internet .
Stade du Creux Rue de la Fraite Coyron 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 79 13 23 contact@coursedesbourriques.fr
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English : Course des bourriques
L’événement Course des bourriques Coyron a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE