Course des coteaux du Seignanx Saint-Barthélemy
Course des coteaux du Seignanx Saint-Barthélemy dimanche 26 octobre 2025.
Course des coteaux du Seignanx
Fronton Saint-Barthélemy Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Venez vous challenger et participer à la course des coteaux du Seignanx ainsi qu’une marche de mémoire Pierre LATOUR !
Course de 12 km organisée par ENERGYM avec le soutien de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin-de-Seignanx.
La marche et la course démarrent et se terminent au fronton de Saint Barthélémy.
Départ marche à 9H.
Départ course à 9H30.
Pré-inscription prochainement sur www.pyreneeschrono.fr: 10€ jusqu’au 25 Octobre 19H. Les frais d’inscription sont soumis à des frais bancaires.
Inscription sur place 13€ à partir de 8H30.
Pour la marche Inscription 5€ uniquement sur place à partir de 8H30. Chaque marcheur recevra un bracelet pour obtenir un bon boisson et un sandwich.
RETRAIT DES DOSSARDS
Le jour de la course au fronton de Saint-Barthélemy au bord de l’Adour à partir de 8h30.
Plus d’infos: 06 82 94 62 65 .
Fronton Saint-Barthélemy 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 94 62 65
English : Course des coteaux du Seignanx
German : Course des coteaux du Seignanx
Italiano :
Espanol : Course des coteaux du Seignanx
L’événement Course des coteaux du Seignanx Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Seignanx