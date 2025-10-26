Course des coteaux du Seignanx Saint-Barthélemy

Course des coteaux du Seignanx Saint-Barthélemy dimanche 26 octobre 2025.

Course des coteaux du Seignanx

Fronton Saint-Barthélemy Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Venez vous challenger et participer à la course des coteaux du Seignanx ainsi qu’une marche de mémoire Pierre LATOUR !

Course de 12 km organisée par ENERGYM avec le soutien de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin-de-Seignanx.

La marche et la course démarrent et se terminent au fronton de Saint Barthélémy.

Départ marche à 9H.

Départ course à 9H30.

Pré-inscription prochainement sur www.pyreneeschrono.fr: 10€ jusqu’au 25 Octobre 19H. Les frais d’inscription sont soumis à des frais bancaires.

Inscription sur place 13€ à partir de 8H30.

Pour la marche Inscription 5€ uniquement sur place à partir de 8H30. Chaque marcheur recevra un bracelet pour obtenir un bon boisson et un sandwich.

RETRAIT DES DOSSARDS

Le jour de la course au fronton de Saint-Barthélemy au bord de l’Adour à partir de 8h30.

Plus d’infos: 06 82 94 62 65 .

Fronton Saint-Barthélemy 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 94 62 65

English : Course des coteaux du Seignanx

German : Course des coteaux du Seignanx

Italiano :

Espanol : Course des coteaux du Seignanx

L’événement Course des coteaux du Seignanx Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Seignanx