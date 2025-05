Course des couleurs – Ferme Arnal à côté du lace de Pignedoré Pierrelatte, 21 mai 2025 13:45, Pierrelatte.

Drôme

Course des couleurs Ferme Arnal à côté du lace de Pignedoré Chemin de Sérignan Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 13:45:00

fin : 2025-05-21 17:00:00

Date(s) :

2025-05-21

La commission Festi’cool du conseil municipal enfant vous propose une course à étapes avec défis sportifs. Du CE2 au CM2

.

Ferme Arnal à côté du lace de Pignedoré Chemin de Sérignan

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 29 00

English :

The children’s municipal council’s Festi’cool committee is organizing a stage race with sporting challenges. From CE2 to CM2

German :

Die Festi’cool-Kommission des Kinderstadtrats schlägt Ihnen einen Etappenlauf mit sportlichen Herausforderungen vor. Von der dritten bis zur vierten Klasse

Italiano :

Il comitato Festi’cool del Consiglio dei bambini organizza una corsa a tappe con sfide sportive. Da CE2 a CM2

Espanol :

La comisión Festi’cool del Consejo de la Infancia organiza una carrera por etapas con retos deportivos. Del CE2 al CM2

L’événement Course des couleurs Pierrelatte a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence