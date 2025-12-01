Course des Culs Gelés Pôle Nautique Barneville-Carteret

Course des Culs Gelés

Course des Culs Gelés Pôle Nautique Barneville-Carteret samedi 27 décembre 2025.

Course des Culs Gelés

Pôle Nautique 2 Promenade J. Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 09:00:00
fin : 2025-12-27

Date(s) :
2025-12-27

Course annuelle des culs gelés organisée par le CAMBC.   .

Pôle Nautique 2 Promenade J. Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie  

English : Course des Culs Gelés

L’événement Course des Culs Gelés Barneville-Carteret a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Cotentin