Course des deux châteaux Compiègne
Course des deux châteaux Compiègne dimanche 28 septembre 2025.
Course des deux châteaux
12 Avenue de l’Armistice Compiègne Oise
Tarif : 7 – 7 – 17
7
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:30:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Marche de 15 km départ à 08 h 30 du stade Petitpoisson
Course de 11 km départ à 09 h 30 de Vieux Moulin
Course de 17 km départ à 10 h 30 de Pierrefonds
Clôture des inscriptions: La clôture des inscriptions est fixée au dimanche 21 septembre 2025 à 23H59. 7 .
12 Avenue de l’Armistice Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Course des deux châteaux Compiègne a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme