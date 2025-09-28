Course des deux châteaux Compiègne

Course des deux châteaux Compiègne dimanche 28 septembre 2025.

Course des deux châteaux

12 Avenue de l’Armistice Compiègne Oise

Tarif : 7 – 7 – 17

7

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 08:30:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Marche de 15 km départ à 08 h 30 du stade Petitpoisson

Course de 11 km départ à 09 h 30 de Vieux Moulin

Course de 17 km départ à 10 h 30 de Pierrefonds

Clôture des inscriptions: La clôture des inscriptions est fixée au dimanche 21 septembre 2025 à 23H59. 7 .

12 Avenue de l’Armistice Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

L’événement Course des deux châteaux Compiègne a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme