Course des Enfants Septembre en Or La Chapelle-de-Guinchay

Début : 2025-09-28 11:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Dress code Tous en jaune !
L’intégralité des dons sera reversée aux associations Pour Emma, Le Rêve de Marie DREAM et Aria, une vie, un combat.
Inscriptions https://www.tourdescrus.fr/enfants/
Une organisation en collaboration avec le CCJ, le Centre social Bulle de Vie et le Tour des Crus Beaujolais.
Venez nombreux encourager les enfants et soutenir cette belle cause !
Stade Annexe La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
