Course des Enfants Septembre en Or La Chapelle-de-Guinchay

Course des Enfants Septembre en Or

Stade Annexe La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire

Tarif : 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-09-28 11:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Dress code Tous en jaune !

L’intégralité des dons sera reversée aux associations Pour Emma, Le Rêve de Marie DREAM et Aria, une vie, un combat.

Inscriptions https://www.tourdescrus.fr/enfants/

Une organisation en collaboration avec le CCJ, le Centre social Bulle de Vie et le Tour des Crus Beaujolais.

Venez nombreux encourager les enfants et soutenir cette belle cause ! .

Stade Annexe La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

