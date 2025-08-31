Course des Etangs Rue Edmond Rostand Marignane

Course des Etangs Rue Edmond Rostand Marignane dimanche 31 août 2025.

Course des Etangs

Dimanche 31 août 2025.

– 8h40 animation 6/10 ans

Départs et arrivées au Parc des sports du Bolmon (stade Maquet).

– 9h10 départ course PMR et marche.

– 9h30 départ course à pied, 5 kms

– 9h40 départ course à pied, 10,5 kms.

Annulé en cas de mauvais temps. Rue Edmond Rostand Parc des sports du Bolmon, stade Maquet (départs et arrivées) Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

A vos marques, prêts, partez ! La Course des Etangs revient encore cette année.

C’est une course pédestre qui vous fait découvrir un parcours atypique.

Outre le fait qu’il y ait un gagnant, un perdant, au final, un même objectif prendre du plaisir !

Très bon test de reprise pour l’ensemble des participants.

Venez nombreux sur le parcours les encourager !



Epreuves à allures libres ouvertes à tous, licenciés ou non, à partir de la catégorie cadet(te).

Les organisateurs souscrivent une couverture d’assurance « Responsabilité Civile ». Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement « Responsabilité Civile ».



Voir toutes les informations de la manifestation dans le règlement. .

Rue Edmond Rostand Parc des sports du Bolmon, stade Maquet (départs et arrivées) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 54

English :

On your marks, get set, go! The Course des Etangs is back again this year.

It’s a walking race that takes you through an unusual course.

In addition to the fact that there’s a winner and a loser, the ultimate aim is the same: to have fun!

German :

Auf die Plätze, fertig, los! Der Course des Etangs kommt auch dieses Jahr wieder.

Es handelt sich um ein Fußrennen, bei dem Sie eine atypische Strecke entdecken.

Neben der Tatsache, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt, gibt es am Ende ein gemeinsames Ziel: Spaß zu haben!

Italiano :

Ai vostri posti, pronti, via! La Course des Etangs è tornata anche quest’anno.

È una corsa a piedi che si svolge su un percorso insolito.

C’è un vincitore e un perdente, ma tutti hanno lo stesso obiettivo: divertirsi!

Espanol :

En sus marcas, listos, ¡ya! Este año vuelve la Course des Etangs.

Se trata de una carrera a pie con un recorrido insólito.

Hay un ganador y un perdedor, pero todos tienen el mismo objetivo: ¡divertirse!

L’événement Course des Etangs Marignane a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de Marignane