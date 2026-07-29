Course des Fêtes de Seignosse Départ de la mairie Seignosse
dimanche 23 août 2026 · Départ de la mairie · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Course des Fêtes de Seignosse
Départ de la mairie 1998 avenue Charles de Gaulle Seignosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Landirun organise le dimanche 23 août un Trail de 11 km et 230m de dénivelé pour les Fêtes de Seignosse et proposera des animations tout au long de la journée.
Landirun organise le dimanche 23 août un Trail de 11 km et 230m de dénivelé pour les Fêtes de Seignosse et proposera des animations tout au long de la journée.
Trail Adultes
11 km | 230 m D+
Départ 9h30
Courses Enfants
Départ 9h45
2,5 km (11 à 14 ans)
4 km (15 à 17 ans)
Un parcours nature entre chemins, forêt landaise et sentiers vallonnés, accessible à tous ceux qui ont envie de se dépasser dans une ambiance conviviale !
Et après l’effort… place à la fête !
Musique
Buvette
Restauration
Démonstration de pelote basque au fronton
Animations tout au long de la matinée
Une journée festive à partager en famille ou entre amis !
Inscriptions en ligne sur PB Organisation .
Départ de la mairie 1998 avenue Charles de Gaulle Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course des Fêtes de Seignosse
On Sunday, August 23, Landirun is organizing an 11-km trail run with 230 meters of elevation gain as part of the Seignosse Festival and will offer activities throughout the day.
L’événement Course des Fêtes de Seignosse Seignosse a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Seignosse
À voir aussi à Seignosse (Landes)
- Découverte du Tai Chi Seignosse 29 juillet 2026
- Les visites de Julia Office de Tourisme Seignosse 29 juillet 2026
- Arts urbains Breakdance Seignosse 29 juillet 2026
- Marche sportive en forêt Seignosse 30 juillet 2026
- Après-midi loisirs Seignosse 30 juillet 2026