Course des Fêtes de Seignosse Départ de la mairie Seignosse

Informations pratiques

Seignosse

Course des Fêtes de Seignosse

Départ de la mairie 1998 avenue Charles de Gaulle Seignosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Landirun organise le dimanche 23 août un Trail de 11 km et 230m de dénivelé pour les Fêtes de Seignosse et proposera des animations tout au long de la journée.

Landirun organise le dimanche 23 août un Trail de 11 km et 230m de dénivelé pour les Fêtes de Seignosse et proposera des animations tout au long de la journée.

Trail Adultes

11 km | 230 m D+

Départ 9h30

Courses Enfants

Départ 9h45

2,5 km (11 à 14 ans)

4 km (15 à 17 ans)

Un parcours nature entre chemins, forêt landaise et sentiers vallonnés, accessible à tous ceux qui ont envie de se dépasser dans une ambiance conviviale !

Et après l’effort… place à la fête !

Musique

Buvette

Restauration

Démonstration de pelote basque au fronton

Animations tout au long de la matinée

Une journée festive à partager en famille ou entre amis !

Inscriptions en ligne sur PB Organisation .

Départ de la mairie 1998 avenue Charles de Gaulle Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Course des Fêtes de Seignosse

On Sunday, August 23, Landirun is organizing an 11-km trail run with 230 meters of elevation gain as part of the Seignosse Festival and will offer activities throughout the day.

L’événement Course des Fêtes de Seignosse Seignosse a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Seignosse