Course des Fontaines en Côtes de Bourg Saint-Trojan samedi 13 juin 2026.

Saint-Trojan

Course des Fontaines en Côtes de Bourg

Saint-Trojan Gironde

Tarif : 0 – 0 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Course à Saint-Trojan Courses adultes, inscription sur protiming.fr

21 km départ 18h 10 km 15€ départ 18h15 5 km

Rando marche, inscription sur place 10 km départ 18h05

Course enfants, inscription sur place Gratuit Départ 17h30

Restauration et animations. .

Saint-Trojan 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course des Fontaines en Côtes de Bourg

L’événement Course des Fontaines en Côtes de Bourg Saint-Trojan a été mis à jour le 2026-06-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme