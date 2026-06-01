Course des Fontaines en Côtes de Bourg Saint-Trojan
Course des Fontaines en Côtes de Bourg Saint-Trojan samedi 13 juin 2026.
Saint-Trojan
Course des Fontaines en Côtes de Bourg
Saint-Trojan Gironde
Tarif : 0 – 0 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Course à Saint-Trojan Courses adultes, inscription sur protiming.fr
21 km départ 18h 10 km 15€ départ 18h15 5 km
Rando marche, inscription sur place 10 km départ 18h05
Course enfants, inscription sur place Gratuit Départ 17h30
Restauration et animations. .
Saint-Trojan 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Course des Fontaines en Côtes de Bourg
L’événement Course des Fontaines en Côtes de Bourg Saint-Trojan a été mis à jour le 2026-06-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme