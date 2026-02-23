Course des Garçons de Café 2026 Chartres

Course des Garçons de Café 2026

Place des Halles Chartres Eure-et-Loir

Mercredi 2026-04-01 16:00:00

Les Vitrines C’Chartres organisent la 5ᵉ édition de la Course des Garçons de Café, un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie de Chartres et de son agglomération.

Le concept Les participants devront parcourir un circuit chronométré tout en portant un plateau garni, sans en renverser le contenu. Vitesse, agilité et sourire seront vos meilleurs alliés ! .

Place des Halles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Vitrines C’Chartres is organizing the 5? edition of the Course des Garçons de Café, a not-to-be-missed event for restaurant and hotel professionals in Chartres and the surrounding area.

