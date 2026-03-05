Course des Garçons de café, à Amboise Amboise

Course des Garçons de café, à Amboise

Samedi 11 avril 2026

#amboiserecrute organise ça 4ème édition de la Course des Garçons de Café et son Café de l’Emploi dans le centre ville d’Amboise le 11 avril 2026.

Au printemps, Amboise vibrera à nouveau au rythme des plateaux en équilibre et des rencontres professionnelles.

La Course des Garçons de Café et le Café de l’Emploi reviennent pour une journée à la fois dynamique, conviviale et résolument tournée vers l’emploi local.

La matinée sera placée sous le signe des opportunités

Café de l’Emploi

Un job dating accessible et direct pour rencontrer les recruteurs du territoire, échanger sans formalisme excessif et peut-être décrocher votre prochain poste.

L’après-midi, place au spectacle

Course des Garçons de Café

Concentration, rapidité, équilibre… et surtout ambiance garantie ! Venez encourager les participants et partager un moment festif au cœur de la ville. .

English : Waiters’ race

#amboiserecrute is organising the 4th edition of the Waiters’ Race and its Job Fair in Amboise town centre on 11 April 2026.

