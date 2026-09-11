Course des garçons de café à Léognan Parc de Pontaulic Léognan

Informations pratiques

Léognan

Course des garçons de café à Léognan

Parc de Pontaulic 11 Cours du Maréchal de Lattre de Tassig Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 11:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le CMJ vous propose dans le cadre de la fête des vendanges une course des garçons de café ouvert aux petits et aux grands. Qui sera le roi de la fête des vendanges ? .

Parc de Pontaulic 11 Cours du Maréchal de Lattre de Tassig Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 52 46 80 pascal.dubernet@mairie-leognan.fr

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English : Course des garçons de café à Léognan

L’événement Course des garçons de café à Léognan Léognan a été mis à jour le 2026-09-11 par Sud Bordeaux Tourisme