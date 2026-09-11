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Course des garçons de café à Léognan Parc de Pontaulic Léognan

samedi 3 octobre 2026 · Parc de Pontaulic · Léognan

Course des garçons de café à Léognan Parc de Pontaulic Léognan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Parc de Pontaulic
Adresse
11 Cours du Maréchal de Lattre de Tassig
Ville
33850 Léognan
Département
Gironde
Tarif

Léognan

Course des garçons de café à Léognan

Parc de Pontaulic 11 Cours du Maréchal de Lattre de Tassig Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Le CMJ vous propose dans le cadre de la fête des vendanges une course des garçons de café ouvert aux petits et aux grands. Qui sera le roi de la fête des vendanges ?   .

Parc de Pontaulic 11 Cours du Maréchal de Lattre de Tassig Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 52 46 80  pascal.dubernet@mairie-leognan.fr

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English : Course des garçons de café à Léognan

L’événement Course des garçons de café à Léognan Léognan a été mis à jour le 2026-09-11 par Sud Bordeaux Tourisme

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