Course des garçons de café Paimpol

Course des garçons de café Paimpol samedi 30 août 2025.

Course des garçons de café

Quai Neuf Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 14:30:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Venez encourager les serveurs et serveuses lors de cette course pleine de surprises ! Autour du port de Paimpol Quai Duguay-Trouin, Quai Loti, Quai du Platier et Quai de Kernoa. Un après-midi festif avec des animations pour les enfants… et la présence exceptionnelle de Stitch et Angel pour des moments photo inoubliables ! .

Quai Neuf Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

