Course des garçons de café Paimpol
Course des garçons de café Paimpol samedi 30 août 2025.
Course des garçons de café
Quai Neuf Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-30 14:30:00
fin : 2025-08-30 18:00:00
2025-08-30
Venez encourager les serveurs et serveuses lors de cette course pleine de surprises ! Autour du port de Paimpol Quai Duguay-Trouin, Quai Loti, Quai du Platier et Quai de Kernoa. Un après-midi festif avec des animations pour les enfants… et la présence exceptionnelle de Stitch et Angel pour des moments photo inoubliables ! .
Quai Neuf Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
