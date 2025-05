Course des garçons de café – Promenade des Planches Trouville-sur-Mer, 18 juin 2025 14:30, Trouville-sur-Mer.

Calvados

Course des garçons de café Promenade des Planches Entrée de la plage Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 14:30:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Un plateau, des jambes… et beaucoup de bonne humeur !

Ils sont serveurs, serveuses, pros du plateau et as du zigzag entre les tables… Le 18 juin, ils relèvent un défi de taille (et de vitesse) pour la bonne cause plus de 2 km de course avec un plateau bien chargé, sans rien renverser, au profit de l’association Magie à l’hôpital !

►L’association Magie à l’hôpital

Magie à l’hôpital propose bénévolement des spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et à leurs familles, en lien avec les équipes médicales. Elle réalise également le rêve magique de ces enfants.

►Un évènement aussi solidaire que spectaculaire

La course est réservée aux professionnels, mais le public est vivement invité à venir les encourager et à mettre l’ambiance sur le parcours ! Sourires, applaudissements et soutien bienvenus tout au long de cette folle traversée de la Presqu’île de Deauville aux Planches de Trouville-sur-Mer.

►Au programme

– 14h30 Course des enfants

– 16h Course des garçons de café

– 16h45 Remise des prix

Venez nombreux célébrer les héros du service, dans une ambiance festive et généreuse. Un évènement à ne pas manquer, entre performance, solidarité et éclats de rire !

Un plateau, des jambes… et beaucoup de bonne humeur !

Ils sont serveurs, serveuses, pros du plateau et as du zigzag entre les tables… Le 18 juin, ils relèvent un défi de taille (et de vitesse) pour la bonne cause plus de 2 km de course avec un plateau bien chargé, sans rien renverser, au profit de l’association Magie à l’hôpital !

►L’association Magie à l’hôpital

Magie à l’hôpital propose bénévolement des spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et à leurs familles, en lien avec les équipes médicales. Elle réalise également le rêve magique de ces enfants.

►Un évènement aussi solidaire que spectaculaire

La course est réservée aux professionnels, mais le public est vivement invité à venir les encourager et à mettre l’ambiance sur le parcours ! Sourires, applaudissements et soutien bienvenus tout au long de cette folle traversée de la Presqu’île de Deauville aux Planches de Trouville-sur-Mer.

►Au programme

– 14h30 Course des enfants

– 16h Course des garçons de café

– 16h45 Remise des prix

Venez nombreux célébrer les héros du service, dans une ambiance festive et généreuse. Un évènement à ne pas manquer, entre performance, solidarité et éclats de rire ! .

Promenade des Planches Entrée de la plage

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 7 85 72 50 25

English : Course des garçons de café

A tray, legs? and a lot of good humor!

They’re waiters, waitresses, tray pros and zigzaggers between the tables? On June 18, they’re taking up a challenge of size (and speed) for a good cause: a 2 km run with a loaded tray, without spilling anything, to benefit the charity Magie à l’hôpital!

magie à l’hôpital association

Magie à l’hôpital offers group and/or individual magic shows on a voluntary basis to hospitalized children and their families, in collaboration with medical teams. It also makes these children’s magic dreams come true.

an event as supportive as it is spectacular

The race is reserved for professionals, but members of the public are warmly invited to come and cheer them on, and add to the atmosphere on the course! Smiles, applause and support are welcome throughout this crazy crossing from the Deauville peninsula to the Trouville-sur-Mer beaches.

on the program

– 14h30 ? Children’s race

– 16h ? Waiters’ race

– 16h45 ? Prize-giving ceremony

Come one, come all to celebrate the heroes of service, in a festive and generous atmosphere. A not-to-be-missed event of performance, solidarity and laughter!

German : Course des garçons de café

Ein Tablett, Beine und viel gute Laune!

Sie sind Kellner, Kellnerinnen, Tablett-Profis und Zickzack-Künstler zwischen den Tischen? Am 18. Juni stellen sie sich einer großen (und schnellen) Herausforderung für einen guten Zweck: Sie laufen über 2 km mit einem gut beladenen Tablett, ohne etwas zu verschütten, zugunsten des Vereins Magie im Krankenhaus!

der Verein Magie im Krankenhaus

Magie à l’hôpital bietet Kindern im Krankenhaus und ihren Familien in Zusammenarbeit mit den Ärzteteams ehrenamtlich Gruppen- und/oder Einzelzaubervorführungen an. Sie erfüllt auch die magischen Träume dieser Kinder.

eine solidarische und spektakuläre Veranstaltung

Das Rennen ist den Profis vorbehalten, aber die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, sie anzufeuern und auf der Strecke für Stimmung zu sorgen! Lächeln, Applaus und Unterstützung sind während dieser verrückten Fahrt von der Halbinsel Deauville bis zu den Planches in Trouville-sur-Mer willkommen.

das Programm

– 14h30 ? Rennen der Kinder

– 16h ? Rennen der Kellner

– 16h45 ? Preisverleihung

Kommen Sie zahlreich, um die Helden des Service in einer festlichen und großzügigen Atmosphäre zu feiern. Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten, zwischen Leistung, Solidarität und Lachsalven!

Italiano :

Un palco, delle gambe e tanto buon umore!

Sono camerieri e cameriere, professionisti nel maneggiare i vassoi ed esperti nello zigzagare tra i tavoli? Il 18 giugno si cimentano in una sfida di grandezza (e di velocità) per una buona causa: una corsa di 2 km con un vassoio carico, senza rovesciare nulla, a favore dell’associazione Magie à l’hôpital!

l’associazione Magia in Ospedale

Magie à l’hôpital offre spettacoli di magia di gruppo e/o individuali su base volontaria ai bambini ricoverati in ospedale e alle loro famiglie, in collaborazione con le équipe mediche. Inoltre, realizza i sogni magici dei bambini.

un evento tanto solidale quanto spettacolare

La gara è riservata ai professionisti, ma il pubblico è caldamente invitato a venire a fare il tifo per loro e a creare l’atmosfera lungo il percorso! Sorrisi, applausi e sostegno sono benvenuti durante questa folle traversata dalla penisola di Deauville alle tavole di Trouville-sur-Mer.

in programma:

– 14h30 ? Gara per bambini

– 16h ? Gara dei camerieri

– 16h45 ? Cerimonia di premiazione

Venite tutti a festeggiare gli eroi del servizio, in un’atmosfera festosa e generosa. È un evento da non perdere, con performance, solidarietà e tante risate!

Espanol :

Un escenario, piernas… ¡y mucho buen humor!

Son camareros y camareras, profesionales en el manejo de bandejas y expertos en zigzaguear entre las mesas? El 18 de junio afrontan un desafío de tamaño (y velocidad) por una buena causa: ¡una carrera de 2 km con una bandeja cargada, sin derramar nada, a beneficio de la asociación Magie à l’hôpital!

la asociación Magie à l’hôpital

Magie à l’hôpital ofrece voluntariamente espectáculos de magia en grupo y/o individuales a los niños hospitalizados y a sus familias, en colaboración con los equipos médicos. También hace realidad los sueños mágicos de los niños.

un evento tan solidario como espectacular

La carrera está reservada a los profesionales, pero el público está cordialmente invitado a animarles y a animar el ambiente a lo largo del recorrido Sonrisas, aplausos y apoyo son bienvenidos a lo largo de esta loca travesía desde la península de Deauville hasta las tablas de Trouville-sur-Mer.

en el programa:

– 14h30 ? Carrera infantil

– 16h ? Carrera de camareros

– 16h45 ? Entrega de premios

Vengan todos a celebrar a los héroes del servicio, en un ambiente festivo y generoso. Es un acontecimiento que no se puede perder, con una mezcla de espectáculo, solidaridad y risas

L’événement Course des garçons de café Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Trouville