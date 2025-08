Course des Lumières Toulouse Cours Dillon Toulouse

Samedi 22 novembre, 17h00 TARIF : 34€ du 06/06/2025 au 16/09/2025 ; 36€ du 16/09/2025 au 14/10/2025 ; 38€ du 15/10/2025 au 21/11/2025

Un événement sportif et solidaire, en soirée, pour marcher ou courir sur les bords de Garonne en soutien à la Fondation Cancer Santé.

Devenez porteur de Lumières !

Le samedi 22 novembre, en marchant ou en courant sur les bords de Garonne, venez éclairer la nuit contre le cancer et pour tous les malades.

Au programme, un magnifique moment de partage et de convivialité seul, en famille ou entre collègues.

Vous soutiendrez la Fondation Toulouse Cancer Santé à qui des dons seront reversés

‍♂️ Effectuez un des 2 parcours au choix :

* La marche (5 km)

* La course (5 km)

https://www.coursedeslumieres.com/inscription/toulouse

Cours Dillon Cours Dillon Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne