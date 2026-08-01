Course des parachutistes Sainte-Mère-Église
samedi 8 août 2026 · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Course des parachutistes
Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Cette journée de course à pied est composée de différentes épreuves, la course des parachutistes (15km), la course des résistants (10km), les courses des fantassins (courses enfants), et les marches des sergents (4 et 8 km).
Les différentes épreuves sont ouvertes à tous, hommes et femmes, licenciés FFA et non licenciés dans la limite du nombre maximum de participants autorisé sur chaque course. .
Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie
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English : Course des parachutistes
L’événement Course des parachutistes Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Baie du Cotentin
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