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Course des parachutistes Sainte-Mère-Église

samedi 8 août 2026 · Sainte-Mère-Église

Course des parachutistes Sainte-Mère-Église

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
50480 Sainte-Mère-Église
Département
Manche
Tarif

Sainte-Mère-Église

Course des parachutistes

Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Cette journée de course à pied est composée de différentes épreuves, la course des parachutistes (15km), la course des résistants (10km), les courses des fantassins (courses enfants), et les marches des sergents (4 et 8 km).
Les différentes épreuves sont ouvertes à tous, hommes et femmes, licenciés FFA et non licenciés dans la limite du nombre maximum de participants autorisé sur chaque course.   .

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie  

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English : Course des parachutistes

L’événement Course des parachutistes Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Baie du Cotentin

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