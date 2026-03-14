Course des Parachutistes

Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Épreuve sportive proposant plusieurs parcours (15 km, 10 km, marches de 4 et 8 km et courses enfants) au départ de la place de l’église, permettant de découvrir en courant plusieurs sites emblématiques du Débarquement comme La Fière ou le premier cimetière américain.

Épreuve sportive proposant plusieurs parcours (15 km, 10 km, marches de 4 et 8 km et courses enfants) au départ de la place de l’église, permettant de découvrir en courant plusieurs sites emblématiques du Débarquement comme La Fière ou le premier cimetière américain. .

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie theo.petiau17@gmail.com

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English : Course des Parachutistes

A sporting event offering several routes (15 km, 10 km, 4 and 8 km walks and children?s races) starting from the church square, allowing runners to discover several emblematic D-Day sites such as La Fière and the first American cemetery.

L’événement Course des Parachutistes Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Baie du Cotentin