Course des Pères Noël des Vérités Lapalisse

Course des Pères Noël des Vérités Lapalisse samedi 13 décembre 2025.

Course des Pères Noël des Vérités

Place du Marechal Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Course urbaine non chronométrée. Sur inscription. Organisée par le Comité des Fêtes.

Place du Marechal Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 10 86 73

English : Santa Claus race

By registration. By Comité des Fêtes.

German :

Stadtlauf ohne Zeitmessung. Nach vorheriger Anmeldung. Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Corsa urbana non cronometrata. Iscrizione obbligatoria. Organizzata dal Comité des Fêtes.

Espanol :

Carrera urbana no cronometrada. Inscripción obligatoria. Organizada por el Comité des Fêtes.

