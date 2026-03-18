Course des poiriers en fleurs Mantilly

Course des poiriers en fleurs

Place de la Mairie Mantilly Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Une journée nature à la découverte du bocage en mini-bus, à vélo, à pied, à moto ou en voiture…

Une course à pied de 10 km à travers le bocage et les vergers pour la 12ème édition de sa course pédestre de printemps, La Course des Poiriers en fleurs .

Détails de la course

Sur un parcours vallonné de 10,2 km, les coureurs traverseront un paysage varié et authentique, typique du bocage domfrontais. Après un départ place de la mairie à Mantilly, le parcours emprunte de petites routes communales passant à proximité du Dolmen de la Table au diable et de la Chapelle de l’Oratoire de Passais. A l’issue d’une boucle de 10,2 km, les coureurs franchissent la ligne d’arrivée à Mantilly.

Course pédestre créée par deux passionnés de courses à pied, en collaboration avec la mairie de Mantilly et les producteurs locaux, La Course des Poiriers en fleurs a pour but de promouvoir les richesses du territoire domfrontais. Parmi elles, le paysage de bocage et les productions locales -Mantilly est la capitale du Poiré, qui font de cette course un évènement à la fois sportif et convivial.

Ainsi, une bouteille de Poiré et une confiture sont offertes à chacun des participants à l’arrivée. Et des paniers du terroir sont à gagner par tirage au sort avec les dossards.

Nouveau cette année pour les petits (nés entre 2015 et 2019), une course enfants gratuite de 600 m dans le bourg de Mantilly, avec médaille et bouteille de jus de fruit, qui va lancer la fête en fanfare !

Nouveau cette année cette boucle enfants qui va lancer la fête en fanfare

Départ de la course à 10h. Dernières inscriptions et retraits des dossards dès 8h30 à la mairie.

Inscriptions et renseignements En ligne sur http://www.normandiecourseapied.com Par courrier bulletin à télécharger sur http://www.coursedupoire.over-blog.com

Tarifs 10 € avant le 18 avril 2026, 12 € sur place le jour de la course

Contacts Tiphaine Bellenger 02.33.37.65.54, lacoursedespoiriers@sfr.fr

Possibilité de restauration sur place au restaurant le petit Mantilly (09 75 48 88 45).

8h petit déjeuner aux tripes

12h saucisses grillées, côtes, frites, sandwiches, desserts

Buvette et café

Egalement aires de pique-nique chez les producteurs.

Pour tous renseignements sur la journée, contactez Manon au 06 80 61 24 25 .

Place de la Mairie Mantilly 61350 Orne Normandie +33 2 33 37 65 54 lacoursedespoiriers@sfr.fr

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English : Course des poiriers en fleurs

L’événement Course des poiriers en fleurs Mantilly a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne